Veerman en Obispo genieten van Gakpo op WK: 'We appen voor elke wedstrijd'

Met Nederland – Argentinië op het programma is het WK onderwerp van gesprek, en dus ook bij PSV. Daar kijken ze met nog meer interesse dan de rest van Nederland naar hun ploeggenoot Cody Gakpo. Veerman en Obispo kijken vol trots naar de Eindhovenaar en hopen ooit hetzelfde mee te mogen maken.

Armando Obispo kent de Eindhovense aanvaller al zo’n zeven jaar. Samen met Jordan Teze heeft hij een groepsapp met de sterspeler van Oranje. “Iedere wedstrijd appen we even met elkaar. We wensen hem dan succes en vragen hoe het gaat.”

“Het hangt ervan af of Messi er zin in heeft”, vertelt Joey Veerman wanneer hem gevraagd wordt wie er vrijdagavond gaat winnen. “Maar ik hoop dat Cody Gakpo gaat knallen. Tot nu toe schiet hij er alles in. Met links of rechts maakt hem niks uit.”

Kijkend naar de prestatie van zijn teamgenoot komt er één woord op. “Trots! Je weet van elkaar wat je ervoor hebt moeten laten. Dan vind ik het heel mooi dat hij beloond wordt.” Of het de verdediger verrast? “Nee eerlijk gezegd niet. Hij heeft zijn vorm van PSV meegenomen.”

Joey Veerman had zelf ook lang hoop op een plek in de WK-selectie. Eerder dit jaar zat hij nog in de voorselectie. “Ik vind het ook heel jammer dat ik er niet bij zit”, is de middenvelder eerlijk. “Het EK 2024 zit nu wel in mijn hoofd. Daar wil ik heel graag bij zijn. Maar je weet nooit hoe bepaalde keuzes uitpakken en wat Ronald Koeman (dan de bondscoach, red.) van mij verwacht. Misschien moet ik nog meer goals maken en assists geven.”

Voor Obispo was Oranje nog wat verder weg. “Ik heb er niet bij stilgestaan omdat ik ook niet in de voorselectie zat. Maar het is iets om naartoe te werken.”