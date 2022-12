Geen vangrail op plek waar Sanne en Hebe verongelukten was advies minister

De Tweede Kamer heeft tegen de komst van een vangrail gestemd op de plek waar de vermiste Sanne en Hebe in oktober zijn verongelukt, omdat de minister dat heeft afgeraden. Dat heeft dan weer te maken met het potje van het ministerie waar het geld uit moet komen.

Dat meldt Lisa van Ginneken van D66 desgevraagd aan Omroep Brabant. "Deze motie werd door de minister afgeraden omdat het geld kost, zonder dat er dekking voor is. Wij hebben de minister in dat oordeel gevolgd", aldus Van Ginneken

Nuance

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat herhaalt vrijdag dat het niet enkel te maken heeft met dat er geen geld is en dat het 'iets genuanceerder' ligt. De verbindingsboog komt, volgens de minister in een jaarlijkse uitgevoerde analyse niet naar voren als een heel gevaarlijke locatie.

Die analyse wordt gebruikt om prioriteiten te stellen om het grootste aantal verkeersslachtoffers te voorkomen. "Er is niet genoeg geld om alle probleemplekken langs het hoofdwegennet aan te pakken. De verbindingsboog in Knooppunt Empel staat daarom niet op de lijst", laat het ministerie weten.

De vangrail op de plaats van het ongeval wordt doorgetrokken als er grootschalige renovatie plaatsvindt. Er lopen op dit moment nog onderzoeken naar het ongeval. "Als dat tot nieuwe inzichten leidt, zal Rijkswaterstaat daar naar handelen", besluit het ministerie.

Andere maatregelen

Er vonden de afgelopen vier jaar zo'n acht ongevallen per jaar plaats. Eerder raakten ook al mensen te water. Er staan borden die waarschuwen voor een bocht, gecombineerd met een adviessnelheid van 90 kilometer per uur. Verder staan er borden met pijlen die aangeven dat er een bocht aan komt.

Ook is er genoeg ruimte naast de weg zonder obstakels. Volgens de richtlijnen moet dit 10 meter zijn. Deze breedte is gebaseerd op onderzoek. Daar blijkt uit dat 80 tot 90 procent van de auto's met een snelheid van 90 tot 100 kilometer per uur hooguit 10 meter de berm indringt. Omdat de afstand tot het water 18 tot 20 meter is, is geen geleiderail geplaatst.

