Hebe en Sanne: een zoektocht met een heel trieste ontknoping

Met man en macht werd er al twee dagen gezocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne (26) uit Den Bosch. De twee waren sinds maandagmiddag spoorloos nadat ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken. Woensdagavond werd hun auto gevonden in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Daarin twee lichamen, volgens de politie zonder enige twijfel Hebe en Sanne.

Hoe groot het gebied is dat is uitgekamd, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht waren informatie en tips die de politie heeft binnengekregen. Voor ieder natuurgebied waren gespecialiseerde teams, 'zoals een hondenteam, dregteam, ruiterteam, quadteam, drones en veldteams'. Donderdag wordt weer verder gezocht.

Polanenweg bij Waspik Het Veteranen Search Team ging vanmorgen verder met zoeken naar het tweetal. Dat gebeurde te voet rond de Polanenweg bij Waspik. Daarnaast vloog de politiehelikopter in de ochtend over het gebied. Ook in Drunen werd gezocht. Loonse en Drunense Duinen Honderden vrijwilligers zochten bij de Loonse en Drunense Duinen naar het meisje en haar begeleidster. Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) richtte bij Herberg De Drie Linden aan de Giersbergen in Drunen een verzamelplaats in voor mensen die mee wilden helpen zoeken.

Water langs de A59 bij Waalwijk Een zoektocht in het water langs de Winterdijk in Waalwijk leverde niets op. De weg ligt parallel aan de A59 en wordt vaak gebruikt als sluiproute als het druk is op de snelweg. De politie ging met een sonarboot het water op na een tip. Voorbijgangers zouden iets hebben gezien in het vennetje langs de weg.

A59 bij Waspik

De politie zette aan het eind van de middag een rijstrook van de A59 af bij Waspik. Vanaf de afrit Waspik op de A59 tot aan het Veer bij Dussen zijn agenten in noordelijke richting bezig met het onderzoek naar de vermissing. Rond kwart over 8 was de weg weer open.

Langs bruggen en waterwegen bij Waalwijk

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt voorlopig verder. Er wordt door hen woensdagavond nog gezocht langs bruggen en waterwegen in de omgeving van Waalwijk, om uit te kunnen sluiten dat de twee daar te water zijn geraakt. "We hopen dat er vannacht eindelijk duidelijkheid komt", aldus een woordvoerder. Als de zoektocht niets oplevert, zoeken de vrijwilligers donderdag weer verder.

Camerabeelden gezocht

Woensdagavond liet de politie weten dat ze op zoek is naar camerabeelden van onder meer dashcams. Het gaat om beelden die maandag 17 oktober zijn opgenomen tussen 14.00 en 18.00 uur in de omgeving van de A59 tussen Raamsdonksveer en Waalwijk.

's Avonds zoeken in Waspik-Zuid

Vrijwilligers van het Veteranen Search Team zijn vanavond onderweg naar een locatie in Waspik-Zuid. Het gaat om een globale zoektocht. Donderdag wordt daar eventueel meer gedetailleerd gezocht naar het meisje en haar begeleidster. Volgens de politie kan het zijn dat er opnieuw gezocht gaat worden op locaties waar al gezocht is. "Bijvoorbeeld door een ander specialisme. We willen grondig en zorgvuldig zijn."

Het Veteranen Search Team is een team van veteranen en ander geüniformeerd personeel dat op vrijwillige basis helpt bij zoektochten naar vermisten.

Massale inzet hulpdiensten bij knooppunt Empel bij Den Bosch

In het water bij het knooppunt Empel langs de A59 en A2 is een donkerkleurige Kia Picanto gevonden. De politie bevestigt later dat het de auto van Sanne is en dat de twee overleden inzittenden zonder enige twijfel de twee vermisten zijn, naar wie al twee dagen werd gezocht.

