Vermiste Hebe en Sanne niet gevonden na zoektocht langs A59 bij Waalwijk

De zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) in het water langs de Winterdijk in Waalwijk heeft niets opgeleverd. Dat meldt de politie woensdag aan het einde van de middag nadat ze met een sonarboot het water langs de A59 bij Waalwijk was opgegaan.

Voorbijgangers zouden iets hebben gezien in het vennetje langs de weg. Een sonarboot en technische opsporingsrechercheurs kwamen naar de plek. Agenten gingen met stokken het water in.

Rijstrook A59 Waspik afgezet

Ook bij Waspik in de richting van Dussen wordt bij de A59 gezocht. Rijkswaterstaat heeft een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet voor het onderzoek. Vanaf de afrit van de A59 tot aan het veer naar Dussen, in noordelijke richting, wordt gezocht naar de twee die sinds maandag worden vermist. Het verkeer in de richting van Den Bosch moet rekening houden met vertraging vanwege de ontstane file.

De politie laat woensdagavond weten dat ze op zoek is naar camerabeelden van onder meer dashcams. Het gaat om beelden die maandag 17 oktober zijn opgenomen tussen 14.00 en 18.00 uur in de omgeving van de A59 tussen Raamsdonksveer en Waalwijk.

Nooit aangekomen in Vught

Sanne Bos haalde het meisje met een meervoudige beperking maandagmiddag op in Raamsdonksveer, waar ze bij het Orthopedagogisch Dagcentrum 't Overstapje was geweest. Ze zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

De politie heeft de zoektocht sinds dinsdagmiddag toegespitst op Waspik, omdat Hebe en Sanne voor het laatst gezien zouden zijn op de A59 ter hoogte van het dorp. Ook vrijwilligers van het Veteranen Search Team zijn in de omgeving aan het zoeken.

Daarnaast is een grote groep vrijwilligers in de Loonse en Drunense Duinen een zoektocht gestart. Dat ligt verder naar het oosten.

