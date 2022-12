112-nieuws: automobilist ondersteboven • gewonde opgepakt na overval

13.55

De man die vannacht werd aangehouden na een steekpartij in een huis in Asten is de zoon van het overleden slachtoffer. De 24-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn 43-jarige moeder. De politie verhoort hem zaterdag en doet onderzoek naar wat er is gebeurd.

De eerste melding van de steekpartij kwam vrijdagnacht na half een. De politie trof de bewoonster van het huis in Asten dood aan in de woning. Haar zoon was daar op dat moment ook en werd direct aangehouden.