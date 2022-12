Krakers moeten weg uit de sterrenwacht van Johan Vlemmix

De krakers in de voormalige sterrenwacht in Hoeven moeten het complex verlaten. Dat heeft de rechter donderdagochtend bepaald.

Recreatiebedrijf Molencaten Groep had om ontruiming gevraagd, omdat de panden op het terrein zijn verkocht aan entertainer en ondernemer Johan Vlemmix.

Krakers vertrekken

Volgens de rechtbank in Breda hebben de krakers geen legitieme reden om in de leegstaande gebouwen te wonen. Er is sprake van spoedeisend belang. De panden moeten namelijk uiterlijk op 31 december aan koper Vlemmix worden overgedragen.

De krakers zijn pas eind november in de vervallen sterrenwacht gaan wonen. Daarom vindt de rechter een ontruimingstijd van twee dagen voldoende. De 'tijdelijke' bewoners waren niet bij de rechtszaak aanwezig. Ze zijn donderdagochtend meteen begonnen hun spullen te pakken.

"Het is een beetje een zooitje", zegt Johan die de ontruiming gade slaat. "Ik heb nog nooit zoveel rotzooi bij elkaar gezien." Vlemmix heeft inmiddels een 'goed gesprek' met de krakers gehad. "Zo'n twintig krakers zijn bezig met alles, wat ze bij elkaar hebben gesleept, weg te halen."

Muziekprogramma's en talkshows

Johan Vlemmix heeft grootse plannen met het vervallen sterrenwacht en de naastgelegen villa in het bosgebied van Hoeven. Zo wil hij er een studio openen voor televisieopnames. Hij denkt daarbij aan muziekprogramma's en talkshows met presentator Peter-Jan Rens en een paranormaal programma met helderziende Jomanda en medium Robbert van den Broeke.

Eigenlijk zou Vlemmix twee weken geleden al zijn verhuisd naar zijn nieuwe huis. Maar precies op de dag het complex bij de notaris zou worden overgedragen, nam een groepje krakers zijn intrek in de gebouwen. Johan was er volgens eigen zeggen ‘goed ziek van’.

