Bejaard echtpaar gewond bij overval: dit zijn mogelijk de daders

Een echtpaar werd in augustus slachtoffer van een gewelddadige overval in Valkenswaard. Bureau Brabant heeft nu een reconstructie gemaakt van de overval en toont beelden van de mogelijke overvallers. De politie hoopt dat mensen die meer weten zich melden.

De 83-jarige bewoner van het huis aan de Grevenschutweg in Valkenswaard stond net na middernacht op 9 augustus oog in oog met een overvaller. Hij ging met de verdachten in gevecht en raakte gewond. Ook zijn vrouw raakte gewond bij de overval. De man slaagde er toch in de overvallers zijn huis uit te jagen. Hij en zijn vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Van slechts één van de daders is een signalement bekend. Hij is vermoedelijk licht getint, ongeveer 25 jaar en 1,70 lang. Beide overvallers droegen donkere hoodies en een van hen had een mondkapje op. Na de overval verdwenen de overvallers spoorloos.

Bij Bureau Brabant zijn wel beelden te zien van de overvallers. Zij waren al een paar dagen voor de overval rond het huis gesignaleerd en gefilmd door een buurman. Ook daar draagt de jongen een capuchon en een mondkapje. De andere jongen is hier beter te zien.

Wie (één van) de daders herkent, of mogelijk informatie heeft die naar de daders leidt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

