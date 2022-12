Chroom-6 drama: verantwoordelijkheid ligt bij NedTrain, zegt gemeente

Tilburg is niet verantwoordelijk voor het chroom-6 drama, vindt de gemeente zelf. Samen met NedTrain stond de gemeente maandag voor de rechter in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie houdt ze beide verantwoordelijk voor de gezondheidsschade die bijstandsgerechtigden opliepen toen ze museumtreinen moesten schuren in ruil voor een uitkering. In de geschuurde verf zat de kankerverwekkende stof chroom-6. Maar de gemeente Tilburg ontkent die verantwoordelijkheid volledig.

Officier van justitie Koopmans eiste voor de gemeente en voor NedTrain een geldboete van ruim drie ton. Tijdens een re-integratieproject voor werklozen in Tilburg, moesten werklozen als tegenprestatie voor een uitkering, museumtreinen schuren. De stof die vrijkwam door het schuren bevatte het kankerverwekkende chroom-6 bevatten. Ruim 800 werklozen hebben van 2004 tot 2010 verplicht treinen geschuurd.

Door het stof

De gemeente Tilburg ging in 2019 al door het stof, toen bekend werd dat in het reïntegratietraject met het giftige chroom-6 gewerkt moest worden. De gemeente bood toen excuses aan, er werd een schadevergoeding van 7000 euro aangeboden aan iedereen die met de giftige verf had gewerkt. Ook konden mensen die ziek werden een vergoeding aanvragen bij een onafhankelijke commissie.

Maar in de rechtszaal maandag trokken de advocaten van de gemeente alles uit de kast om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Volgens de advocaten zou de zaak zijn verjaard. En werden de werklozen die treinen moesten schuren ingezet bij tROM, een zelfstandig bedrijf dat losstaat van de gemeente. En bij dat bedrijf zouden niet alleen mensen via de gemeente Tilburg werken, maar ook een gevangenis, buro HALT en andere gemeenten in de regio maakten er gebruik van, zo betoogden de advocaten.

En daarmee waren de argumenten nog lang niet op: de arbeidsinspectie zweeg. En vooral: de kennis over de schadelijke stof chroom-6 zat bij Nedtrain, zij hadden de gemeente hierover moeten informeren, zo zeiden de advocaten van de gemeente.

Agressie

Heel bijzonder was ook de wijzende vinger naar de deelnemers van het tROM-project, die moeilijk te corrigeren waren tijdens het werk en agressief zouden zijn geweest. Er waren vechtpartijen, iemand zou met een mes bedreigd zijn en een andere zou een kabelhaspel naar zijn hoofd hebben gekregen. Niet bepaald een sfeer waarin je mensen op hun verantwoordelijkheid kon wijzen, volgens de advocaat van de gemeente.

Natascha van de Put, een van de slachtoffers in het chroom-6 drama is erg verdrietig over de manier waarop de gemeente haar verantwoordelijkheid afschuift. “We voelen ons leugenaars als je de gemeente zo hoort. Wat ik gezegd heb tijdens het verhoor, wordt nu uit haar context gehaald.”

Dinsdag gaat de chroom-6 rechtszaak in Rotterdam weer verder en komt NedTrain aan het woord.

