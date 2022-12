Scholieren maken podcast waarin ze alles bespreken: ‘De schoolkrant van nu'

Een halfuurtje je mening geven over leraren, de school, drugs en vooroordelen. Leerlingen op het Nuenens College maken de podcast ‘Hoezo Da?!’ waarin ze ongecensureerd alles mogen zeggen. Het is een idee van de 14-jarige Tim van Gessel. Hij wilde een schoolkrant maken, maar het werd dus een podcast. “Een soort schoolkrant maar dan moderner.”

“We hebben het over serieuze en flauwe onderwerpen”, vertelt Tim. “Zo hebben we het deze week over wat je tegen een meid kunt zeggen, waar liggen de grenzen.” Kai vult aan: “Per week zoeken we onderwerpen die dichtbij school liggen zoals drugs, pesten, vooroordelen. Dankzij de podcast kunnen we veel onderwerpen behandelen dan anders en durven leerlingen ook wat meer te zeggen.”

En volgens Kai Bodewitz is de ‘Hoezo Da?’ podcast niet alleen voor leerlingen en leraren van het Nuenens College interessant. “Met het luisteren van de podcast leer je echt wat er in de hoofden van de leerlingen omgaat.”