Moeder en zoon (11) zijn alles kwijt na brand: 'Kaarsje maakt al angstig'

Er is weinig meer over van het houten huis in Lage Zwaluwe waar vrijdag brand woedde. Het dak is ingestort, de ramen zijn gesprongen en binnen is alles verbrand. De 35-jarige bewoonster en haar elfjarige zoontje wisten op tijd te ontkomen, maar zitten nu in zak en as. “Psychisch heeft ze het zwaar", vertelt Bettina Kavelaars, de beste vriendin van de vrouw.

Rochelle Moes Geschreven door

Bettina werd vrijdagavond gebeld dat het huisje van haar vriendin, die ze liever niet bij naam noemt, in lichterlaaie stond. Even daarvoor was de vrouw samen met haar zoon boodschappen gaan doen. “Wat chips, snoep en een wijntje voor ’s avonds”, vertelt Bettina. Toen ze tien minuten later thuiskwamen bleek er te zijn ingebroken.

Binnen stonden drie mannen, waarvan er een een bekende was die eerder die avond nog bij de vrouw langs was gekomen. Op het moment dat de mannen zich uit de voeten maakten, ontdekte haar zoontje dat er vlammen uit het dak kwamen. “Ze wilde het nog proberen te blussen, maar dat had geen zin”, vertelt Bettina. “Alleen haar konijntje, hondje, twee katten kon ze nog redden en toen zijn ze gegaan." De woning aan de Koning Gustaaf Adolfstraat brandde tot de grond toe af. Dat onder ogen komen is voor moeder en zoon moeilijk. Volgens Bettina zijn ze enorm aangeslagen. "Ze zien er tegenop om naar het huis toe te gaan en zijn sinds de brand bang voor vuur. Zelfs een kaarsje maakt ze angstig."

