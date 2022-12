Mathieu van der Poel vrijgesproken van mishandeling meisjes in hotelkamer

Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van twee tienermeisjes vlak voor het WK op de weg in Australië. Dat meldt zijn advocaat Michael Bowe op ABC News.

ANP Geschreven door

"Het is een geweldige uitkomst, want niemand wil voor de rest van zijn leven een veroordeling met zich meedragen en zeker niet als je een vriendelijk mens van aard bent", aldus de advocaat. Van der Poel werd in september op de avond voor de wegrace aangehouden in zijn hotel en meegenomen naar het politiebureau, omdat hij twee luidruchtige meisjes op de gang van het hotel zou hebben aangevallen. De 27-jarige renner werd door een Australische rechter veroordeeld tot een boete van 1500 Australische dollar, omgerekend zo'n 1000 euro. Van der Poel ging nog wel van start in de wegrace, maar hij gaf na 30 kilometer op. LEES OOK: Vader meisjes: 'Mathieu van der Poel mag boos zijn, maar niet dit doen' Mathieu van der Poel heeft spijt: 'Ik dacht dat ik het zelf kon oplossen' Bekijk hier de video van het incident: