'Meisjes waren vervelend', rechter spreekt Mathieu van der Poel vrij

Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van twee tienermeisjes vlak voor het WK op de weg in Australië. Dat meldt zijn advocaat Michael Bowe op ABC News.

"Het is een geweldige uitkomst. Niemand wil voor de rest van zijn leven een veroordeling met zich meedragen en zeker niet als je een vriendelijk mens van aard bent", zo zei de advocaat.

Meisjes waren vervelend

Van der Poel werd in september op de avond voor de wegrace aangehouden in zijn hotel. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, omdat hij twee luidruchtige meisjes op de gang van het hotel zou hebben aangevallen.

De 27-jarige renner werd door een Australische rechter veroordeeld tot een boete van 1500 Australische dollar, omgerekend zo'n 1000 euro. Van der Poel ging de volgende ochtend nog wel van start in de wegrace, maar hij gaf na 30 kilometer op.

"De beschuldigingen aan het adres van Mathieu waren onterecht en de rechter heeft dat ook ingezien", aldus Bowe. De meisjes waren volgens de rechter vervelend en opdringerig geweest, ook al had Van der Poel zich niet zo moeten laten gaan.

Kans om wereldkampioen te worden

"Het incident heeft grote impact gehad op zijn carrière", zegt advocaat Bowe. "Het uitstappen in de race was een groot verlies. Het was de kans voor hem om wereldkampioen te worden en die werd hem ontnomen. Hij had het gevoel dat hij zijn land in de steek had gelaten. Bovendien heeft hij oprecht berouw getoond voor zijn gedrag."

Van der Poel was zelf niet aanwezig bij de zitting in hoger beroep. Hij is momenteel op trainingsstage in Spanje. Zondag start hij wel in de veldrit om de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole.

