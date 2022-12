Schaatsen op de plas: zo herken je of het ijs betrouwbaar is (of niet)

Nu de eerste laagjes ijs zich rap vormen, begint het bij een hoop schaatsliefhebbers te kriebelen. Sterker nog: de eerste waaghalzen hebben er al wat kilometers op zitten. Met alle risico's van dien. Want wanneer is het nou écht veilig om zo'n bevroren plas op te gaan? "Het mag een beetje kraken."

Een goede ijslaag? “Die is zeker 10 tot 12 centimeter dik", vertelt Theo Weterings van IJsclub Terheijden. Met zo'n 40.000 vierkante meter hebben ze daar een van de grootste natuurijsbanen van Nederland. En dat brengt Weterings meteen bij een belangrijke kanttekening. "Het hangt allemaal af van de grootte van het water. Het scheelt nogal of je een klein vennetje hebt of een enorme lap, zoals hier."

Nu kun je natuurlijk heel simpel checken of de ijslaag al ver genoeg is aangegroeid. “Als onze ijsmeester op pad gaat, boort hij een gaatje. Zo kan hij vervolgens precies meten hoe dik de laag al is. Dat kun je in principe zelf ook doen. Maak een klein gaatje en hang er een meetlint in.”