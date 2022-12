Vader en zoon maakten drugsketels in schuur achter hun huis

Bij het huis aan de Hoogvensestraat in Tilburg waar dinsdagochtend een inval werd gedaan, werden drugsketels in elkaar gezet. De bewoner, een man op leeftijd, en zijn zoon zijn opgepakt. Ze worden verdacht van ‘het faciliteren van drugslabs’. Buren wisten van niks. “Het zijn gewoon heel aardige mensen. “

Het politieonderzoek is dinsdag aan het begin van de middag nog volop aan de gang, nadat er eerder op de dag een inval werd gedaan. Rond halfnegen werd de buurt opgeschrikt, vertelt iemand uit de buurt. “’Doe open, doe open!’, werd er geroepen. Op dat moment moesten de bewoners zich nog aankleden.”

In een loods achter het huis werden de ketels in elkaar gelast, ontdekte de politie. Volgens buurtbewoners woonde de zoon niet bij zijn ouders, maar kwam hij wel vaak over de vloer.