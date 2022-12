Onno R. schoot zijn ex Lara dood: geen twaalf, maar vier jaar cel

Een man uit Bergen op Zoom heeft bij het hof in Den Bosch een veel minder zware straf gekregen voor het doodschieten van zijn toenmalige vriendin Lara. In hoger beroep werd hem vier jaar en drie maanden opgelegd. De rechtbank in Breda veroordeelde hem eerder tot twaalf jaar cel.

De vrouw werd in september 2018 dood gevonden in haar appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. In het huis was ook het 4-jarige zoontje van het slachtoffer aanwezig. Volgens de rechtbank was ze omgekomen door doodslag. Het hof spreekt van dood door schuld.

Aanvullend onderzoek

De dader, Onno R., zegt dat het een ongeluk was waarbij een pistool afging toen hij het van haar probeerde af te pakken. De vrouw had even daarvoor het wapen tegen haar hoofd gezet. De man wilde het wapen van haar afpakken, maar zij bood toen weerstand. Daarop heeft hij het nog een keer geprobeerd, waarbij het wapen is afgegaan. De vrouw overleed vrijwel direct.

De rechtbank in Breda geloofde de verklaring van de man niet en stelde dat het om doodslag ging. Het zou de man zijn geweest die de vrouw had doodgeschoten. In hoger beroep heeft het hof aanvullend onderzoek laten doen om de verklaring van de man te kunnen toetsen.