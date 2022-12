School ontruimd vanwege brand: 'Er was vuurwerk in een muur gestopt'

Op het Reeshof College aan de Warmondstraat in Tilburg heeft dinsdagmiddag korte tijd een brand gewoed. Het vuur brak om kwart over twee uit. De school werd daarop ontruimd. Een klein uur later was de brand onder controle en begon de brandweer met nablussen.

De brand zou zijn uitgebroken in een kleedkamer bij de gymzaal. Het gerucht ging dat in de ruimte vuurwerk is afgestoken.

Nitraat in gat van de muur

"In een gat in de muur van de kleedkamer was een nitraat gestopt", vertellen leerlingen van de school. Na de ontploffing kwam er volgens hen zwarte rook onder de kleedkamerdeur door.

De vierhonderd leerlingen stonden na het brandalarm samen met het personeel tot ongeveer drie uur 's middags buiten, maar werden daarna opgevangen in de naastgelegen basisschool. Dit in verband met de kou buiten. Hun jas en tas mochten ze nog niet ophalen.

Drie brandweerwagens kwamen op de melding af. Bedrijfshulpverleners stonden gereed bij de poort van het schoolgebouw.

Advies

Aan de buitenkant was weinig te zien van de brand, maar de school stond volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio 'vol zwarte rook'.

Mensen in de omgeving van het Reeshof College kregen het advies uit de rook te blijven en de aanwijzingen van de hulpverleners op te volgen. "Rook is altijd ongezond", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Les

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Of de leerlingen woensdag les kunnen volgen op het Reeshof College, was direct na de brand nog niet duidelijk.