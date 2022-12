Honderden boeren verwacht bij provinciehuis (met of zonder tractor)

Er worden vrijdag honderden boeren verwacht bij het provinciehuis in Den Bosch, na een oproep van boerenorganisatie ZLTO. Daar wordt gesproken over het provinciale stallenbeleid. De provincie heeft een grotere zaal beschikbaar gesteld om meer mensen kwijt te kunnen op de publieke tribune. Er passen 250 boeren in. Daar is het debat dan op grote schermen te volgen. In de originele zaal passen maar 40 mensen op de tribune.

De landbouworganisatie zegt het belangrijk te vinden dat er zoveel mogelijk boeren bij het debat zullen zijn. Zij willen dat de deadline voor verplichte stalaanpassingen van 2024, van tafel gaat. Maar zegt ZLTO er in hun oproep bij: het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de organisatie om te demonstreren op het plein voor het provinciehuis.

Daar denkt de voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, anders over. Hij hoopt wél op boeren met tractors bij het provinciehuis. Er hebben zich volgens hem nog geen boeren daadwerkelijk gemeld om naar Den Bosch te komen, maar de animo in verschillende appgroepen begint volgens hem te ontstaan. En als er eenmaal een paar gaan, gaan er uiteindelijk meer, zo voorspelt hij. "De boosheid is groot en de spanning neemt toe", zegt Van den Oever over het gevoel dat heerst onder boeren. Punt voor Brabantse boeren blijft dat de deadline voor hen om vóór 1 januari 2024 een emissiearme stal te hebben van tafel moet. De termijn moet wat Van den Oever betreft in lijn worden gebracht met het landelijke beleid. Dit omdat er onder meer door uitspraken van de rechter twijfel is ontstaan over de werking van emissiearme stallen. Stallen die een belangrijk onderdeel vormen van het beleid van de provincie om de stikstofuitstoot te beperken.

