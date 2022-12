Spectaculair congresgebouw komt er definitief niet

Er komt definitief geen nieuw internationaal congrescentrum in Eindhoven. De kosten voor de bouw van zijn zo hard gestegen, dat de zeven miljoen euro subsidie vanuit het Rijk niet meer genoeg is voor zo'n iconisch gebouw als de gemeente graag wilde.

Het Van der Valk hotel in Eindhoven trok zich begin november al terug uit het project. De gemeente ging daarna nog met Stichting Brainport om tafel om te zien hoe het nu verder moest met de plannen, maar zet daar nu dus definitief een streep door.

Bij het hotel moest een het nieuwe congrescentrum Elysion verrijzen: een iconisch gebouw, een blikvanger, dat het visitekaartje voor de regio moest worden. Maar de zwaar gestegen bouwkosten en materiaalschaarste gooiden roet in het eten. Het hotel zou zelf twintig miljoen euro steken in het project. Van der Valk besloot ervan af te zien en de opdracht terug te geven aan de gemeente.

Hoewel de gemeente vindt dat de Brainportregio zo'n internationaal congrescentrum verdient, gaat er nu dus definitief een streep door. De bouw is te duur geworden. Een minder iconisch congresgebouw ziet de gemeente niet zitten.

Mogelijk ook andere projecten in gevaar

Een nieuwe aanbestedingsronde geeft de gemeente weinig kans. Dat kost volgens het gemeentebestuur teveel tijd en er is geen hoop dat ergens extra geld is te krijgen.

De zeven miljoen euro subsidie wordt teruggeven aan Stichting Brainport. Dat geld wordt mogelijk gebruikt voor andere projecten uit de zogenoemde Regio Deal met Den Haag. De gemeente gaat ervanuit dat het geld niet terug hoeft naar het Rijk.

De gemeente sluit niet uit dat andere projecten binnen de Regio Deal ook in de problemen gaan komen door de sterk gestegen bouwkosten. Om welke projecten het gaat, wordt niet gemeld in de brief aan de raad.