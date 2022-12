Brabantse liefde voor Molukse gemeenschap kent grenzen

Gemeenten in Brabant lopen niet hard om het leed dat Molukse inwoners is aangedaan, te verzachten. Dat blijkt uit een rondvraag door Omroep Brabant. Het Land van Cuijk en Helmond ljken de enige gemeenten die echt een stapje verder zetten. Zij nemen de grafrechten van voormalige KNIL-militairen en hun nabestaanden voor hun rekening.

Andere gemeenten in Brabant met een Molukse gemeenschap, denken nog na over stappen om deze bevolkingsgroep tegemoet te komen. Een troost wellicht: ze wordt wel breed beschouwd als cultureel erfgoed.

Aan lot overgelaten

In 1951 kwamen voormalige militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) met hun gezinnen, zo'n 12.500 mensen, naar ons land. Voor een tijdelijk verblijf, want ooit zouden ze terugkeren naar het huidige Indonesië, zo werd hen voorgehouden. Veel Molukkers hadden en hebben het idee dat ze sindsdien aan hun lot zijn overgelaten. Verder steekt het hen dat de overheid de belofte van een terugkeer nooit is nagekomen.

Vorig jaar deden burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen, waartoe Breda en Helmond behoren, een oproep aan de Nederlandse regering om het leed te erkennen dat de Molukkers hebben moeten ondergaan.

Monumenten en subsidies

Helmond wil nu zelf veel verder gaan, zo werd eerder deze woensdag bekend. In navolging van Cuijk waar vorig jaar een kunstwerk werd onthuld toen stil werd gestaan bij het feit dat er zestig jaar Molukkers in de gemeente verblijven. Ook is besloten om alle ‘Molukse’ graven op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Land van Cuijk vrij te stellen van grafrecht.

Net als deze gemeente Cuijk, verleent Bernheze subsidies voor het organiseren van activiteiten die zijn gericht op het behoud van Moluks cultureel erfgoed. Om het leed dat de Molukse gemeenschap is aangedaan te (h)erkennen, wordt met mensen uit de Molukse gemeenschap gesproken over een monument ter ere aan de KNIL-militairen, hun ouders en grootouders.

In Breda werd in 2019 al een Moluks Monument onthuld. "Het moet worden gezien als een blijvende herinnering aan de geschiedenis van de Molukkers en de speciale band die ze met elkaar en Breda hebben", zei burgemeester Depla toen.

Onderzoek door gemeente Tilburg

Ook de gemeente Tilburg neemt de situatie van de Molukkers serieus, zo antwoorden burgemeester en wethouders op recente raadsvragen van GroenLinks. B en W laat uitzoeken of aan de graven van Molukse overledenen een bijzondere status kan worden gegeven. Het college wil achterhalen om hoeveel graven het gaat, waar de graven liggen en hoeveel het kost om de plannen te realiseren. In september reikte de gemeente al wel twee postume onderscheidingen uit aan oud-KNIL’ers.

Monumentale status

De gemeente Vught, bekend van het Molukse woonoord Lunetten, zit eveneens in een inventarisatiefase. “Samen met enkele vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap willen we onderzoeken of we de Molukse graven een monumentale status kunnen geven en aanmerken als cultureel erfgoed”, zo laat ze weten. Ook Vught denkt serieus na over het vrijstellen van grafrechten, het plegen van onderhoud en het markeren van de Algemene (gemeentelijke) begraafplaats als monument.

Waalwijk is nog niet zover

Voor de gemeente Waalwijk kwam een vraag van Omroep Brabant ‘net te vroeg’. De korte reactie: “Wij zijn hierover met onze Molukse gemeenschap in gesprek.”

