Al het illegale vuurwerk in Nederland gaat naar deze streng bewaakte opslag

Tienduizenden kilo's illegaal vuurwerk worden er elk jaar opgeslagen in Ulicoten. Dat gebeurt op een zwaar beveiligd complex van de overheidsdienst Domeinen Roerende Zaken. Dit is de enige plek in Nederland waar politie, justitie en andere handhavingsdiensten illegaal vuurwerk op kunnen slaan. Dat is nodig omdat het explosieve materiaal als bewijsmateriaal dient voor justitie voordat het vernietigd wordt.

Er gaat eigenlijk geen week voorbij zonder dat er een gespecialiseerd transportbedrijf illegaal vuurwerk komt afleveren bij de Domeinen Roerende Zaken (DRZ) in Ulicoten. Het gaat om verboden, maar professioneel gemaakt spul. Zelf in elkaar geknutseld vuurwerk wordt meestal direct onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst en gaat niet naar Ulicoten.

Het complex ligt middenin de weilanden vlakbij de Belgische grens. De beveiliging is streng met hoge hekken, camera's en personeel dat de boel scherp in de gaten houdt. De toegangspoorten doen niet onder voor die van een militaire basis. Dat is ook niet heel gek, want het terrein in Ulicoten was vroeger een munitieopslag van defensie.

Bunkers

Het complex telt in totaal 24 bunkers van verschillende formaten en voor verschillend gebruik. Uit veiligheidsoverwegingen mogen bepaalde soorten vuurwerk niet bij elkaar liggen. In alle bunkers waarin vuurwerk opgeslagen ligt, zit een sprinklerinstallatie om een eventuele beginnende brand te doven.

Er ligt voornamelijk vuurwerk van klasse 1.1G in de bunkers in Ulicoten. "Dit is de gevaarlijkste klasse in het vuurwerk waarbij er ook gevaar is voor massa-explosie", legt een woordvoerster van DRZ uit. Zo'n massa-explosie is een ontploffing waarbij praktisch op hetzelfde moment de hele lading de lucht in gaat.

Tientallen tonnen

In de bunkers in Ulicoten is plek voor 90 ton van het zwaarste illegaal vuurwerk. "In praktijk ligt dat er niet, omdat vuurwerk na onderzoek door vuurwerkexperts van de politie weer weggebracht wordt voor vernietiging", zegt de DRZ-woordvoerster. Hoeveel vuurwerk er gemiddeld opgeslagen ligt op het complex wil de dienst niet zeggen uit veiligheidsoverwegingen.