'Penningmeester stak twee ton van overblijfstichting in eigen zak'

Bij een overblijfstichting in Goirle is ruim 200.000 euro verduisterd. Volgens de leiding van openbare basisschool Den Bongerd is dit gebeurd in een periode van acht jaar door de toenmalige penningmeester. Deze 51-jarige vrouw uit Goirle moet hiervoor vrijdag voor de rechtbank verschijnen.

De vrouw wordt formeel verdacht van 'verduistering in persoonlijke dienstbetrekking'. Ondertussen is al een procedure in gang gezet om het geld terug te krijgen.

De misstanden kwamen eind 2019 aan het licht. OBS Den Bongerd nam toen contact op met de Blij-vertjes, de overblijfstichting waarvan de verdachte penningmeester was. De stichting werd toen gevraagd haar administratieve en financiële situatie in kaart te brengen en met de school te bespreken. In die periode ontstond ernstige twijfel over het functioneren van de penningmeester. Onwaarschijnlijke financiële overzichten en het structureel ontwijken van overleg en vragen wekten argwaan.

Even voordat het overblijven in handen zou komen van Den Bongerd, meldde de penningmeester per e-mail dat de stichting er financieel niet goed voor stond. Zij meldde bovendien dat ze geld van de bankrekening van de stichting had afgehaald voor privédoeleinden. Ook beloofde de Goirlese de bedragen terug te betalen.

Objectief onderzoek

Daarna heeft de voorzitter van het toenmalige bestuur aangifte gedaan bij de politie. Lopende het onderzoek is de penningmeester geschorst en daarna uit haar functie ontheven. Vervolgens hebben ook de twee overige bestuursleden hun taken neergelegd. Op die manier wilden zij waarborgen dat er verder objectief en onafhankelijk onderzoek gedaan kon worden.

Hierbij bleek dat tussen maart 2012 en maart 2020 inderdaad geld van ‘de Blij-vertjes’ is gebruikt voor privé-uitgaven, zonder dat andere bestuursleden hiervan op de hoogte waren. Financiële overzichten bleken onjuist, onvolledig of verdwenen te zijn. In totaal zou zo ruim twee ton achterover zijn gedrukt.

Financieel gezond

Omdat de overblijfactiviteiten in het belang van ouders en kinderen door moesten lopen, is de stichting in stand gehouden. Haar nieuwe bestuur en OBS Den Bongerd hebben ervoor gezorgd dat het overblijven door kan gaan en dat de organisatie weer financieel gezond kon worden.

De activiteiten van de stichting zijn inmiddels formeel aan de school overgedragen en die heeft ook diverse betrokkenen ingelicht over de aanstaande rechtszaak.