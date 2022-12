Doodgeschoten motorclubbaas Caloh Wagoh: tien jaar cel voor ex-zwager

Bredanaar Peter L. heeft vrijdagochtend van de rechter in Breda tien jaar cel opgelegd gekregen. Hij schoot 14 november vorig jaar oprichter Michel Weiss (52) van motorclub Caloh Wagoh dood. Dat was zijn ex-zwager.

Tegen L. was twee weken geleden ook tien jaar cel geëist, vanwege doodslag.

Vijf kogels

L. bracht Weiss met vijf kogels om het leven. Dit gebeurde voor het chalet van de verdachte op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Weiss was daarheen gekomen vanwege een ruzie met zijn ex. L. verklaarde dat hij een pistool trok, omdat hij bang was dat Weiss anders zelf zou schieten. Die dag was Weiss echter ongewapend.

L. en zijn advocaat hadden twee weken geleden bepleit dat de rechter de verdachte zou moeten ontslaan van rechtsvervolging omdat er sprake zou zijn van zelfverdediging. De rechter oordeelt dat het slachtoffer op beelden van de schietpartij rustig kwam aanlopen.

'Dit kan niet worden gezien als verdedigend'

"U bent daarna naar buiten gekomen met een pistool. Dat kan niet worden gezien als verdedigend", benadrukte de rechter vrijdag. "Dat komt over als aanvallend en escalerend. Daarom is er geen sprake van noodweer."

Volgens de verdachte had Weiss een levensgevaarlijk en opvliegend karakter.

