Asbest opruimen is hele operatie, kleine deeltjes liggen overal

Een wijk in Zevenbergen is vrijdagmorgen afgesloten, omdat er materiaal met asbest is gevonden na een grote brand in vier loodsen. Bewoners mogen de wijk niet in of uit en moeten binnenblijven. Het opruimen is inmiddels begonnen, maar wat is die asbest precies? En hoe gaat dat opruimen in z'n werk?

De eigenaar van Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken legt uit. "In dit geval is dat de asbest afkomstig van golfplaten", zegt Jeroen Kouters uit, eigenaar van het bedrijf in Oud Gastel, dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering.

Als er verdacht materiaal is gevonden, wordt er altijd een asbestinventarisatiebureau ingeschakeld, een gespecialiseerd bedrijf dat controleert of er echt asbest is vrijgekomen. "Ze nemen monsters van het materiaal dat op de grond ligt. In een laboratorium wordt vervolgens onder een microscoop gekeken of er daadwerkelijk asbestvezels in zitten."

Het inventarisatiebureau brengt ook in kader hoe groot het 'besmette' gebied is. "Dat bedrijf maakt een rapport, waardoor wij precies kunnen zien wat we moeten schoonmaken." Blijkt er echt asbest in het materiaal te zitten, dan wordt het bedrijf van Kouters meestal ingeschakeld.

Het schoonmaken in Zevenbergen wordt niet door Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken gedaan, maar de eigenaar kan wel uitleggen hoe zoiets in z'n werk gaat.

"Als we een calamiteit starten, moeten we meldingen doen bij onder meer de arbeidsinspectie, de gemeente en omgevingsdienst. Het besmette gebied moet worden afgezet. Daarna gaan we met pak en masker alle asbeststukjes opruimen. Iedereen die bij mij werkt, draagt volblaasmaskers met filters erop, om er zeker van te zijn dat de asbest niet kan worden ingeademd."