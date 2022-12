Schoonmaken van asbest gaat nog dagen duren: 'Klus van jewelste'

De schoonmaak van de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen gaat nog dagen duren, dat meldt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk. Hij heeft goede hoop dat de inwoners van het gebied binnen enkele uren uitsluitsel krijgen hoe lang ze nog binnen moeten blijven. Ondertussen zijn mannen in witte pakken in het gebied aan de slag.

"Voordat we de wijk kunnen vrijgeven, moeten we wachten op uitslagen van de experts. Die uitslagen verwachten we binnen enkele uren. We hebben goede hoop dat het mogelijk is om delen van de wijk vrij te geven, maar daarvoor moeten we het expertadvies afwachten", aldus burgemeester Moerkerke.

De burgemeester spreekt van een 'klus van jewelste'. Als toch blijkt dat de wijk langer dicht moet blijven, heeft hij een aantal maatregelen op de plank liggen om mensen toch vooruit te helpen.

In de tussentijd roept de burgemeester inwoners op om de adviezen op te volgen. "Zorg ervoor dat je geen asbest gaat verspreiden, ga niet ondoordacht de wijk in en uit. Daarom hebben we maatregelen genomen. We willen voorkomen dat er mensen ziek gaan worden."

Mannen in witte pakken

In totaal gaat om honderden inwoners in Zevenbergen. Bewoners mogen de wijk niet meer in of uit, nadat donderdag een grote brand uitbrak in vier loodsen in Zevenbergen. Bij die brand is asbest vrijgekomen. De burgemeester roept inwoners op om rustig te blijven. "We moeten het met elkaar oplossen."

Inmiddels is in het gebied een veegwagen gearriveerd, tien medewerkers in witte pakken maken het gebied schoon op plekken waar de veegwagen niet kan komen. Naast straten en stoepen worden ook opritten van inwoners en paadjes naar de voordeuren schoongemaakt.