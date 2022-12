Tilburg gaat graffiti bestrijden met nog meer graffiti

De gemeente Tilburg heeft een nieuwe aanpak bedacht om te voorkomen dat de gebouwen in de gemeente straks vol staan met graffiti. In plaats van 'aanstootgevende' graffiti te verwijderen, wordt er nu ook juist extra graffiti op muren gespoten, in de vorm van street art. Voor de nieuwe aanpak is 200.000 euro extra beschikbaar gemaakt.

Tot nu toe verwijderde de gemeente alleen graffiti op een aantal viaducten, in de binnenstad, op straatmeubilair en een aantal panden. Ook graffiti die wordt gezien als aanstootgevend wordt weggehaald. In de rest van het centrum en in de wijken en dorpen werd graffiti niet verwijderd. Vanaf nu komen daar een aantal panden en gebieden bij. Bruggen en viaducten versierd met street art

Daarnaast komt de gemeente dus met een nieuwe aanpak, om graffiti te voorkomen. Zo worden onder meer bruggen en viaducten versierd met stickers en street art. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe locaties waar legaal street art gespoten mag worden. De gemeente denkt dat daarmee graffiti op andere plekken kan worden voorkomen. Ook gaan handhavers en jongerenwerkers het gesprek aan met mensen die graffiti spuiten. De gemeente heeft de nieuwe aanpak gebaseerd op meldingen, metingen en meningen vanuit Tilburg. Er is een analyse gemaakt die moet laten zien waar de aanpak van graffiti het hardst nodig is. Jaarlijks 550.000 euro om graffiti aan te pakken

Ook zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers, street artists, jongerenwerkers en wijkregisseurs. Met het extra geld dat er beschikbaar is, heeft de gemeente nu jaarlijks ruim 550.000 euro om graffiti aan te pakken.