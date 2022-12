Schone auto's mogen asbestwijk Zevenbergen uit, lange rijen voor wasstraat

Voor de tweede achtereenvolgende dag wordt in Zevenbergen met man en macht gewerkt om de wijk Bosselaar Zuid asbestvrij te maken. Bewoners mogen de wijk weer met de auto verlaten, maar pas nadat medewerkers van een schoonmaakbedrijf elk voertuig hebben schoongespoten. In de wijk is asbest terechtgekomen na de grote brand van donderdagavond.

Tientallen medewerkers die de gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, had ingeschakeld trotseerden zaterdagmorgen de vrieskou. Ook de wijkagenten waren actief. Het was guur, maar de manier waarop buurtbewoners op hen reageerden, vinden ze hartverwarmend. Mensen die in het getroffen deel van het dorp wonen en de plaatselijke bakker trakteerden de politiemedewerkers spontaan op warme chocolademelk en saucijzenbroodjes. “Dank je wel buurtbewoners”, twitterden de agenten op hun beurt.

Verandering voor bewoners

Bosselaar Zuid is sinds vrijdagmorgen afgesloten, omdat er overal asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Ze zaten in de golfplaten daken van de loodsen die bij de brand van donderdagavond werden verwoest. Bewoners mochten de wijk sindsdien niet in of uit en ze moesten binnenblijven. Daar is gelukkig voor hen wat verandering in gekomen.

Toch adviseert de gemeente de getroffen buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Verder wordt aangeraden om kinderen niet buiten te laten spelen en heeft ook het buiten rondlopen van honden en katten niet de voorkeur.

Uiteraard willen en mogen mensen er toch op uit, bijvoorbeeld met de auto. Die kan, nee moet in een wasstraat door een gespecialiseerd bedrijf worden schoon gespoeld. Dit gebeurt bij de Zuidrand. Iedereen die zijn of haar wagen daar heeft ‘ontsmet’ krijgt een groene kaart om het dorp te verlaten en om er terug te keren.

'Erg hermetisch'

Ze staan deze ochtend in een lange rij en niet alle dorpelingen hebben begrip voor de strenge maatregelen. Eén van hen, een jonge vrouw, vindt het een beetje doorslaan. “Ik denk dat de gemeente het nu extra goed doet, omdat ze bij grote calamiteiten in het verleden niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest. Het is allemaal wel erg hermetisch afgezet en hoe weet je zeker dat er geen asbest buiten het afgesloten gebied is terechtgekomen?”

De gemeente laat desgevraagd weten dat ze niet op welke calamiteit (de brand bij Chemie-Pack red.) de inwoonster doelt. Verder is er volgens een woordvoerder geen alternatief om te voorkomen dat het mogelijk kankerverwekkende asbest zich verder verspreidt. Wel hoopt ze mogelijk deze zaterdag nog meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of het asbest alleen in het afgezette gebied is aangetroffen.

Een dorpsgenote heeft minder moeite mee met de aanpak waarvoor de gemeente heeft gekozen: “Ik vind het allemaal prima. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Als dit nodig is, dan werk ik eraan mee.”

Ook een andere Zevenbergse, die een dagje in quarantaine heeft gezeten, blijft er nuchter onder. “Maar donderdag was het wel spannend, met al die vlammen en rook. Het is nu voor het eerst dat we met de auto wegkunnen.”

Informatie van gemeente

De gemeente heeft de bewoners van Bosselaar Zuid vrijdag een nieuwsbrief gemaild met de stand van zaken en maatregelen. De brandweer heeft de informatie ook huis aan huis verspreid, omdat niet iedereen de digitale nieuwsbrief kan of wil ontvangen. Ook via de site van de gemeente worden betrokkenen geïnformeerd.

