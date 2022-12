Meer ruimte voor bewoners Zevenbergen: ‘Maar loop geen onnodig risico'

In de loop van vrijdagavond krijgen de inwoners van de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen, waar donderdagavond na een grote brand veel asbest vrijkwam, steeds meer bewegingsvrijheid. Dat zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk. Toch blijft het advies voor bewoners om zo veel mogelijk binnen te blijven en geen onnodig risico te lopen.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Sinds vrijdagmorgen was de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen afgesloten, omdat er overal asbestdeeltjes terecht zijn gekomen, afkomstig uit de golfplaten daken van de loodsen die bij de brand werden verwoest. Bewoners mochten de wijk sindsdien niet in of uit en moesten binnenblijven. Een gespecialiseerd bedrijf maakt de wijk schoon. Langzaam komt er steeds meer ruimte voor de bewoners, geeft de burgemeester aan. “Doordat er een autowasstraat wordt ingericht bij een van de toegangswegen tot de wijk, kunnen mensen straks de wijk weer in- en uitrijden. Zo krijgen de inwoners weer iets meer bewegingsruimte.” Toch blijft het advies om zo veel mogelijk binnen te blijven. “Ga alleen naar buiten als het echt nodig is, bijvoorbeeld als je de hond uit moet laten of als je een beroep hebt waarvoor je echt niet thuis kunt werken”, zegt de burgemeester.

"Het blijft een risico voor je gezondheid, dus maak zelf de slimme keuze."

Hij gaat ervan uit dat mensen zelf kunnen inschatten of het voor hen noodzakelijk is om naar buiten te gaan. “Het blijft een risico voor je eigen gezondheid, dus maak zelf de slimme keuze”, zegt hij. Hoe gevaarlijk de deeltjes in de wijk nu nog zijn, legt een woordvoerder van de brandweer uit. “Asbest wordt vooral gevaarlijk als het droog is en in besloten ruimtes zit”, zegt de woordvoerder. Buiten is het volgens hem nu vochtig, dus niet zo gevaarlijk. “Maar het is wel een probleem als je de deeltjes bijvoorbeeld via je schoenen mee naar binnen neemt”, vult hij aan. Binnen drogen ze op en kunnen ze wel voor gezondheidsrisico’s zorgen.

"Laat kinderen niet spelen in de tuin."