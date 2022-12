Flinke leeggang in kerken door corona, 40 procent minder dan in 2019

Momenteel gaan er veertig procent minder mensen naar de kerk dan in 2019. Volgens bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch heeft dat vooral te maken met de gevolgen van corona, die de leeggang in de kerken heeft versneld. "De gewoonte is er een beetje uitgehaald."

De bisschop vierde twee jaar lang kerst in een lege Sint Jan, maar dit jaar staan de deuren weer open. Toch zijn het zware tijden, vertelde hij zondag in het tv-programma KRAAK. Eén op de acht parochies in Brabant geeft momenteel meer geld uit dan er binnenkomt. Dat maakt het een lastige puzzel om financieel rond te komen voor de kerken. Toch is dat niet de grootste zorg voor De Korte. "Het aantal kerkgangers dat terugloopt, dat vind ik ernstiger", zegt hij. "Zeker in mijn eigen bisdom."

"Eigenlijk betekent vieren dat je samen bent."

"Toen de coronacrisis begon, waren er experts die voorspelden dat de leeggang in de kerken met tien jaar zou worden versneld. Gelukkig is het voor een deel opgevangen met de livestreams vanuit de Sint Jan, zodat mensen een dienst thuis konden volgen." "Zowel de dagelijkse mis als de zondagse mis wordt erg goed bekeken. Die technische mogelijkheid bood uitkomst tijdens de pandemie, maar eigenlijk betekent vieren dat je samen bent", zegt de bisschop. Als er minder mensen zijn, dan komt er ook minder geld binnen, aldus De Korte. "We benadrukken dan ook, als u wilt dat uw geloofsgemeenschap blijft bestaan, wees er dan ook en help. En de kerkcollecte is daarbij heel belangrijk."

"Je hebt geen aanwas meer, het lijkt allemaal te stoppen."