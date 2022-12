Antoon zag vuurwerk ontploffen bij 9-jarig jongetje: 'Echt vreselijk'

Hij heeft er 's nachts bijna niet van geslapen. Antoon uit Oss was getuige van het vuurwerkongeluk waarbij een 9-jarige jongen zaterdag zwaargewond raakte. "Ik ben er meteen heengegaan. Hij is zijn hand kwijt. Het zag er niet goed uit. Het zou je kind maar wezen," aldus de ooggetuige die net uit het raam keek toen hij een harde knal hoorde.

Antoon ging meteen naar buiten, terwijl anderen de ziekenwagen belde. De kleine speeltuin in de Van Veldekestraat, zorgt vaker voor overlast. "Veel scholieren die lawaai maken, rotjes afsteken of er cola drinken en chips eten. Ik snap niet dat die speeltuin hier gemaakt is, er wonen hier veel ouderen en bedlegerige mensen," vertelt hij terwijl op de achtergrond luide knallen klinken.

"De jongens waren hier al een paar dagen bezig, steeds spelen met vuurwerk. Ik stond net voor het raam om een oogje in het zeil te houden. Er staan toch een hoop auto's. De knal klonk anders dan normaal. Er was een hele rookwolk. Ik zag dat het andere jongetje het slachtoffertje mee naar huis wilde slepen, maar ze kwamen maar een paar meter," vertelt Antoon. Volgens de politie gaat het om broertjes.

's Avonds kwamen nog tientallen politieagenten naar de plaats van onheil waar ze iets zochten, zegt de buurtbewoner. "De andere ochtend zag ik vogels in het gras pikken. Ik zou willen dat ik niets van het ongeluk had gezien. Het was vreselijk", aldus Antoon.

Hij betwijfelt of de kinderen het vuurwerk echt hadden gevonden, zoals de politie meldt. "Ze waren al dagen met vuurwerk bezig en volgens mij hadden ze dat zelf bij zich. We zagen die twee wel vaker raar doen in de speeltuin, nu zijn ze zelf helaas de dupe van hun rare gedrag."

De politie kon zondagmiddag niet zeggen, hoe het met de jongen is. Omdat het niet om een strafbaar feit gaat, is het ook geen politiezaak meer.

