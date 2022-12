Meldkamer politie overbelast: het regende ongelukken door gladheid

De meldkamer van de politie in Midden- en West-Brabant werd zondagavond overspoeld met telefoontjes van mensen die belden dat het glad is. Op die meldingen zat de politie niet te wachten, zo meldde een woordvoerder. Het heeft alleen zin om noodgevallen of ongelukken met letsel te melden, zo liet hij met klem weten.

Eerder op de zondag werd bekend dat voor heel het land, waaronder dus ook Brabant, code oranje gold. Het KNMI kondigde dit af, omdat overal verraderlijke gladheid kon ontstaan door ijzel.

Veel ongelukken

De gladheid ontstond aan het eind van de middag in de zuidwestelijke helft van het land. Dit leidde tot ongelukken in de provincie Zeeland en vervolgens ook in het westen en midden van Brabant. Er kwamen tientallen meldingen binnen over ongelukken in Bergen op Zoom, Steenbergen, Terheijden, Breda en Tilburg, op onder meer de snelwegen A4 en A58.

Later op de avond was het ook raak in onder meer Uden en Valkenswaard. In enkele gevallen raakten mensen gewond, maar meestal ging het om blikschade. Rijkswaterstaat telde zondagavond rond kwart over tien ongeveer 150 incidenten op de snelwegen vanwege de ijzel.

De politie heeft mensen al de hele avond geadviseerd echt thuis te blijven.

Drie auto's in slip

De inzittenden van twee auto's die over de N69 tussen Dommelen en Valkenswaard reden, ervaarden de gevolgen van het feit dat ze de weg waren opgegaan. Ze kwamen uit de richting Veldhoven en waren op weg naar Valkenswaard. Bij Dommelen slipten de auto's en kwamen ze aan de andere kant van de weg tegen de vangrail tot stilstand.

Toen de politie aankwam, gebeurde er op dezelfde plek nog een ongeluk. Ook hierbij kwam een auto aan de andere kant van de weg terecht. Een van de mensen die in deze auto zat, een jonge vrouw, moest naar een ziekenhuis worden gebracht. De weg werd na de ongelukken enige tijd in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De beschadigde auto's zijn weggebracht.