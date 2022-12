Meldkamer politie overbelast: het regent ongelukken

De meldkamer van de politie in Midden- en West-Brabant wordt deze zondagavond overspoeld met telefoontjes van mensen die bellen dat het glad is. Op deze meldingen zit de politie niet te wachten, zo meldt een woordvoerder. Het heeft alleen zin om noodgevallen of ongelukken met letsel te melden, zo laat hij met klem weten.

Eerder deze avond werd bekend dat voor het hele land, waaronder dus ook Brabant, code oranje geldt. Het KNMI heeft dit afgekondigd, omdat overal verraderlijke gladheid kan ontstaan door ijzel. Veel ongelukken

De gladheid meldde zich aan het eind van de middag in de zuidwestelijke helft van het land. Dit leidde tot ongelukken in de provincie Zeeland en vervolgens ook in het westen en midden van Brabant. Er kwamen tientallen meldingen binnen over ongelukken in Bergen op Zoom, Steenbergen, Terheijden, Breda en Tilburg, op onder meer de snelwegen A4en A58. In enkele gevallen raakten mensen gewond, meestal ging het om blikschade. De woordvoerder van de politie adviseert mensen echt thuis te blijven en de weg niet op te gaan.

