Bergers slepen zich lam tijdens spekgladde avond: 'Heel hectisch en bizar'

Bij deze auto's ging het fout (foto: Collin Beijk). Vanuit de loods worden de auto's naar schadebedrijven gebracht (foto: Collin Beijk).

Bij Van Egeraat Berging en Transport hebben ze een hectische zondagavond en -nacht achter de rug. De spekgladde wegen zorgden voor vele tientallen ongelukken op de Brabantse wegen. De berger uit Roosendaal haalde ruim dertig auto's op. "Voor de automobilisten is het natuurlijk heel vervelend, maar voor ons was dit een heel gave dienst", zeggen bergers Dion en Patrick.

De maandagochtend bij Van Egeraat is eigenlijk net zo hard werken als de spekgladde avond ervoor. Alle auto's die zijn 's avonds en 's nachts zijn opgehaald, moeten nu vanuit Roosendaal naar de schadebedrijven worden gebracht. Op het kantoor staat de telefoon geen seconde stil.

"Veel automobilisten hebben het onderschat, of zichzelf overschat."

Patrick Kamphuis en Dion van Wijngaarden zaten zondag allebei op de weg om auto's af te slepen. "Het was een grote ijsbaan en heel hectisch. De combinatie van een ijskoud wegdek en de regen maakte het spekglad en veel automobilisten hebben dat toch onderschat, of zichzelf overschat."

Berger Dion brengt de schadeauto's naar de garage (foto: Collin Beijk).

Ook voor de bergers zelf was het oppassen. "Niet remmen in de bochten, zachtjes insturen en veel afstand houden. Het was op eieren rijden", vertelt Patrick. "Tot tien uur 's avonds konden we niet harder dan 40. Daarna begon het strooizout te werken kon je veilig 70 kilometer per uur rijden."

"Het voelt goed als je in zo'n situatie toch de wegen vrij weet te houden."

Zijn collega Dion is nog een beetje aan het nagenieten terwijl hij twee auto's klaarmaakt om naar een schadebedrijf te brengen. "Het is toch wel heel mooi als je met het team de wegen vrij weet te houden als het zo druk en hectisch is. Dat doet mij toch wel goed." Hij schat in dat 80 procent van de ongelukken op de snelweg was zondagavond. De bergers van Van Egeraat haalden ruim dertig gecrashte auto's van de weg. De loods in Roosendaal staat vol. Sommige auto's lijken weinig te mankeren, anderen missen een hele hoek en er zijn er ook een paar die rechtstreeks naar de sloperij kunnen. "Voor veel mensen is het een heel dure kerst geworden helaas", zegt Patrick.

"Bizar, nog nooit zoiets meegemaakt."

Dion is nu twee jaar berger. "Het was echt bizar, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. In ons rayon rond Roosendaal en Oosterhout waren er zo'n honderd meldingen." Hoewel gestrande automobilisten geregeld even moesten wachten door de drukte, was daar volgens Patrick wel begrip voor. "Mensen waren meestal erg blij ons te zien en dat geeft ons ook een goed gevoel."

Deze Cupra heeft voor duizenden euro's schade (foto: Collin Beijk).