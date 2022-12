‘Opjutten door asbestsaneerders’ leidt tot afsluiten van wijk na brand

“Niet proportioneel”. Met die woorden reageert Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op de asbestaanpak van de gemeente Moerdijk na de brand donderdag in Zevenbergen waarbij asbest vrijkwam.

Wat Helsloot betreft heeft de gemeente zich laten ‘opjutten door asbestsaneerders’. “Er is in dit soort situaties nooit echt gevaar voor de volksgezondheid”, zegt hij. Dat de wijk na de brand werd afgesloten, gebeurt wat de hoogleraar betreft, deels door onkunde. “En uit angst voor aansprakelijkheid.”

Asbestdeskundige Jan van Willigenburg van het kennis- en expertisecentrum asbest in Nieuwegein onderstreept de mening van Helsloot. “Daar gaan we weer”, dacht hij toen hij hoorde over de brand en de maatregelen die de gemeente Moerdijk vervolgens nam.

'Paniek en onderbuikgevoelens'

Van Willigenburg geeft aan geen specifieke kennis te hebben van de situatie in Zevenbergen. Maar hij heeft in dertig jaar dat hij onderzoek doet en advies geeft over asbest, nog nooit meegemaakt dat een situatie als in Zevenbergen heeft geleid tot ‘meetbare gezondheidsrisico’s’.

Dat de gemeente Moerdijk toch besloot een woonwijk af te sluiten, heeft wat hem betreft te maken met ‘onbekendheid met de materie, paniek en onderbuikgevoelens’.

Wijk nog niet asbestvrij

De gemeente geeft aan haar aanpak te baseren op het advies van specialisten. “We willen het risico op verspreiding zo klein mogelijk houden”, verklaart een woordvoerder maandag. Eerder al gaf de gemeente aan de wijk te hebben afgesloten om 'geen enkel risico te willen nemen voor de gezondheid van haar inwoners'.

Maandag kunnen mensen de wijk weer in en uit. Maar van een asbestvrijgebied is volgens de woordvoerder nog geen sprake. Wanneer dat wel het geval is, kan ze maandag aan het begin van de middag nog niet zeggen. Intussen is het advies aan inwoners van de wijk Bosselaar Zuid om ramen nog dicht te houden en de ventilatie nog niet aan te zetten.

Wanneer basisschool de Neerhof, die in de wijk staat, weer opengaat, wordt mogelijk later maandag duidelijk.

Oorzaak brand onduidelijk

De oorzaak van de brand in een aantal loodsen afgelopen donderdag is nog altijd niet duidelijk. Voordat de politie daarover iets kan zeggen, moet eerst sporenonderzoek worden gedaan. En dat is volgens een woordvoerder nog niet gebeurd. "Dit komt vooral door de brand die weer oplaaide en de asbest, die is vrijgekomen."

Het is volgens de woordvoerder de bedoeling het onderzoek deze week te doen.

