Basisschool Zevenbergen blijft dicht na verwoestende brand met asbest

Basisschool de Neerhof in Zevenbergen blijft maandag dicht. Dit komt door de verwoestende brand van afgelopen donderdag waarbij asbest vrijkwam. De deeltjes daalden neer in Bosselaar-Zuid, de wijk waarin deze school staat. Honderden bewoners konden door de brand al een tijd hun wijk niet in of uit en ze moesten zoveel mogelijk binnen blijven.

De grote brand woedde donderdagavond in vier loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen. De asbest zat in de golfplaten daken van de loodsen die bij de brand werden verwoest.

Inspectie basisschool

De basisschool is zondag zowel van binnen als van buiten geïnspecteerd. Hierbij zijn onder meer de luchtbehandelingsinstallatie onderzocht en zijn er monsters genomen bij enkele ramen die open hebben gestaan. Pas wanneer duidelijk is of er asbest aanwezig is, kan worden besloten wat er voor nodig is om de school en de kinderopvang zo snel mogelijk te kunnen openen. De gemeente heeft in overleg met de basisschool besloten dat zowel de school als de kinderopvang in ieder geval maandag niet opengaat.

De vrieskou van de afgelopen dagen heeft het asbestvrij maken van de wijk overigens bemoeilijkt. Het is daardoor nog altijd onduidelijk wanneer het 'besmette' gebied helemaal schoon is en kan worden vrijgegeven. In de loop van maandag worden de onderzoeksresultaten verwacht op basis waarvan kan worden vastgesteld welk deel van het dorp nog vervuild is en gesaneerd moet worden.

De gemeente is blij dat het zondagnacht gaat regenen. "Dat is gunstig, want daarmee spoelt vervuiling weg." Afvalwater loopt het riool in en hierop is ingespeeld want op een aantal locaties zijn speciale afsluiters geplaatst. Het schoonmaakbedrijf reinigt het riool. Ook de wadi's (regenwaterbergingen) worden in de gaten gehouden door het schoonmaakbedrijf. Verder houdt het waterschap een vinger aan de pols.

