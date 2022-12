Dit zijn de daders die een pijpbom plaatsten in wooncomplex

De bewoners van het appartementencomplex aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch zaten donderdagnacht 25 november rond halftwee rechtop in bed. Door het voormalige schoolgebouw klonk een enorme explosie. Uit beveiligingsbeelden bleek dat twee mannen een pijpbom tegen een van de voordeuren hadden geplaatst. Bureau Brabant deelt de beelden van beveiligingscamera's. Herken jij deze twee mannen?

De bewoners van het appartementencomplex waren behoorlijk geschrokken van de explosie. Ook de schade in het gebouw was aanzienlijk. De voordeur van het appartement waar de bom was neergezet, werd uit zijn voegen geblazen.

Door het hele gebouw lagen puinresten, glassplinters en metaalresten. Een stuk glas was volgens de politie wel veertig meter verderop terechtgekomen. "Je moet er niet aan denken, dat daar iemand had gelopen", zegt een politiewoordvoerder.

Daders op bewakingsbeelden

Op de bewakingsbeelden zijn de twee mannen te zien, zowel buiten als in het gebouw. Beide mannen lopen via de Geert van Woustraat naar het appartementencomplex aan het Kapelaan Koopmansplein. Daar breken ze de deur van het complex open en plaatsen de pijpbom tegen een van de voordeuren. Daarna gaan ze er als een haas vandoor.

De politie hoopt dat iemand het duo heeft zien lopen. "Ook zijn we op zoek naar het motief. Waarom werd uitgerekend bij die voordeur de bom geplaatst?", vraagt de woordvoerster zich af. Herken je de daders neem dan contact op met de politie.

