Waarom plakt iemand een handgranaat tegen de gevel van een zonnestudio?

Wat was het signaal dat een scooterrijder wilde afgeven door een handgranaat aan de gevel van een zonnestudio te plakken? De eigenaar van de zonnestudio bedreigen? Of had de dader een ander motief? Het gebeurde zaterdagochtend 9 juli in alle vroegte op de Hildebrandstraat in Den Bosch. De actie is op bewakingsbeelden van Bureau Brabant nauwgezet te volgen. Weet jij wie de dader is?

Te zien is hoe de man zijn scooter parkeert in de Hildebrandstraat. Vervolgens loopt hij te voet naar naar de zonnestudio. Op het rolluik plakt hij vervolgens een granaat vast. Binnen een minuut verdwijnt de dader achter een geparkeerde auto, om even later een brandend voorwerp naar de gevel te gooien. Een enorme klap volgt. Daarna gaat de dader er met een rotgang vandoor. Het brandende voorwerp blijkt achteraf zwaar vuurwerk te zijn. De granaat is een dag later door de Explosieven Opruimingsdienst verwijderd. Op de bewakingsbeelden is de dader nog te volgen op zijn scooter. Bij de Dungense brug verdwijnt hij dan uit beeld.

Foto: Bureau Brabant

Foto: Bureau Brabant