112-nieuws: fietser geschept door auto • dode vrachtwagenchauffeur gevonden

01.57

Een taxibus is gisteravond laat in het water terechtgekomen naast de Huizenbeemdweg in het buitengebied van Oss. De chauffeur van de bus verloor rond kwart over elf de macht over het stuur. Hij ramde met zijn busje een muur, een straatnaambord en een afrastering om daarna meters lager in de Hertogswetering terecht te komen. Hij kon op eigen kracht op het droge te komen en bleek niet ernstig gewond.

