Ruim 500 liter gedumpt drugsafval lekt de natuur in: twee mannen opgepakt

Een groot vat met drugsafval is maandagavond gedumpt op de Leijweg in het buitengebied van Dorst. Door een lek in het vat is meer dan 500 liter van dat afval in de natuur terecht gekomen. Twee mannen uit Wernhout van 29 en 68 jaar zijn een paar uur na die drugsdumping aangehouden.

Sven de Laet Geschreven door

Een oplettende getuige zag maandagavond rond tien voor half twaalf hoe vanuit een busje een groot vat werd gedumpt. De getuige onthield het kenteken en belde meteen de hulpdiensten. Natuurschade

Eenmaal bij het vat aangekomen, bleek er een groot lek in te zitten. De brandweer heeft het gat bij aankomst gedicht, maar op dat moment was al zeker 500 liter in de grond en sloot gelopen. De gemeente heeft direct een aantal bedrijven ingeschakeld, die de schade aan de natuur zo veel mogelijk moeten beperken. Via het kenteken kwam de politie al snel op de twee namen van de verdachten. Zij werden in de loop van de nacht aangehouden. Het busje is in beslag genomen. LEES OOK: Drugsafval gedumpt: zo wordt het (voor veel geld) opgeruimd