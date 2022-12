Financiële crisis of niet: Brabant viert kerst, vooral jongeren pakken uit

Financiële crisis of niet: de meeste Brabanders vinden het belangrijk om er samen met familie of vrienden een feest van te maken tijdens de kerstdagen. Vooral jonge Brabanders tussen de 18 en 24 jaar (91%) zeggen het kerstfeest feestelijk te gaan vieren. Zo blijkt uit een enquête door onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Sanne Hoeks & Wim Heesterbeek Geschreven door