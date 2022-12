Inhaalslag na corona: jongeren geven meer geld uit aan oud en nieuw

Ondanks de hoge energiekosten en inflatie, gaan we massaal oud en nieuw vieren in Brabant. Het lijkt erop dat vooral de jongeren er zin in hebben om na twee rustige jaarwisselingen door de coronapandemie, dit jaar eindelijk weer los te gaan: 93% van de 18- tot 24-jarigen geeft aan oud en nieuw te gaan vieren. Een dat mag best wat kosten, zo blijkt uit onderzoek door Newcom, in opdracht van Omroep Brabant.

Sanne Hoeks & Wim Heesterbeek Geschreven door