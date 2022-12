Deze gemeenten willen een vuurwerkverbod: 'Op naar een vuurwerkvrije stad'

Meerdere Brabantse gemeenten zijn voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. In vier gemeenten liggen er al plannen om, soms al volgend jaar, een verbod in te stellen. De komende jaarwisseling is vuurwerk nog wel toegestaan, al werken veel gemeenten met vuurwerkvrije zones.

De vorige twee jaarwisselingen gold er een verbod op het afsteken van vuurwerk. Dit om de zorg, die het al druk had vanwege de coronacrisis, te ontlasten. Het aantal slachtoffers door vuurwerk was die jaren fors minder dan in de jaren voor corona.

Geen landelijk verbod

Toch stemde in juni een Kamermeerderheid tegen een landelijk verbod. Veel gemeenten balen daar van en denken er nu aan om zelf in hun gemeente een verbod in te stellen. In totaal gaat het om acht gemeenten die aangeven een verbod wel te zien zitten.

Deze Brabantse gemeenten zijn voorstander van een vuurwerkverbod:

Eindhoven

Tilburg

Helmond

Bergen op Zoom

Maashorst

Moerdijk

Bernheze

Gilze en Rijen

Vuurwerkvrije zones

Op sommige plekken is de wens al concreet gemaakt: In Eindhoven gaf het college eerder al aan vanaf volgend jaar een vuurwerkverbod voor de hele stad in te willen stellen.

Tilburg is ook voorstander, maar ziet het liefst dat het alsnog landelijk geregeld wordt. "We willen stap voor stap op weg naar een vuurwerkvrije stad. Gezien onze ligging dichtbij België vergt dat wel meer dan alleen een plaatselijk afsteekverbod", aldus een woordvoerder. Wel hoopt Tilburg een 'trendbreuk' te bewerkstellingen door twee vuurwerkshows te organiseren en vuurwerkvrije zones in te stellen.

Vuurwerkvrije zones zijn er dit jaar in meerdere gemeenten. Bekijk hier de situatie in jouw gemeente: