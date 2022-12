Ontploffingen bij huizen in Den Bosch, meer verdachten in beeld

De politie denkt dat er meer mensen betrokken waren bij de aanslagen op twee huizen in Den Bosch, afgelopen zomer. Dat werd duidelijk op een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Den Bosch. In een van die huizen woont de partner van Klaas Otto.

Op 27 juli was er een ontploffing aan de Goedenrade in Den Bosch. Op 31 juli volgde een explosie in de buurt, aan de Stapelen. De huisnummer zijn hetzelfde. Daarom wordt aangenomen dat de eerste aanslag een vergissing was en dat het om dezelfde dader ging. Er vielen geen gewonden maar de schade aan beide gevels was groot.

Haris R.

Na de aanslagen bekeek de politie camerabeelden uit de omgeving en die leidden naar een man die op dat moment in Brussel zat. Het ging om Haris R. een Rotterdammer van 20 jaar. Hij werd begin september opgepakt en door de Belgen overgedragen aan Nederland. De man belandde in de gevangenis in Vught.

Woensdag verscheen hij via een videoverbinding in de rechtszaal. Netjes gekleed, met witte bloes en een bril. "Ik heb niks te zeggen", zei de verdachte. Zijn advocaat zei dat ze de verkeerde hebben. "Hij is niet degene die op de beelden te zien is".

Gracia was doelwit

De officier van justitie vertelde dat hij een van de verdachten is. "We denken dat er meer mensen betrokken zijn geweest." Hij zei dat er zicht was op andere verdachten, zonder in details te treden.

Over een mogelijk motief is niks bekend en ook niks gezegd. Volgens betrouwbare bronnen was niet Klaas Otto het doelwit maar zijn partner Gracia.

In maart gaat de rechtszaak verder.