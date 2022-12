Basisschool Zevenbergen gaat weer open na brand met asbest

De leerlingen van basisschool de Neerhof in Zevenbergen mogen donderdag weer naar school. Ook de kinderopvang is weer open. In het gebouw en in de ventilatie is geen asbest gevonden. Dat meldt de gemeente Moerdijk in een brief aan de bewoners van de wijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen.

Het schoolgebouw is van binnen en van buiten gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het gebouw en het terrein zijn schoongemaakt en na inspectie weer vrijgegeven, zo laat de gemeente Moerdijk weten. Voor de school is dat goed nieuws, want de Herdertjestocht die basisschool de Neerhof traditioneel voor Kerstmis houdt, kan gewoon doorgaan. De route die de kinderen lopen, is door het schoonmaakbedrijf met voorrang schoongemaakt. De afgelopen dagen zijn de straten, stoepen, opritten en de loop naar de voordeuren astbestvrij gemaakt. Daarna komt ook nog het groen in de wijk aan de beurt. Volgens de gemeente worden schoonmaakwerkzaamheden aanstaande vrijdag rond het middaguur afgerond. Ook de wielwasstraat wordt dan weggehaald. LEES OOK: Basisschool Zevenbergen blijft dicht na verwoestende brand met asbest Wijk hermetisch afgesloten door asbest na grote brand: 'Blijf binnen'