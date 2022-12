Dodelijke schietpartij bij tankstation Tilburg: vijf verdachten opgepakt

De politie heeft woensdagavond vijf mensen opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie sluit niet uit dat later meer mensen worden aangehouden. Onder meer een arrestatieteam werd ingezet om de verdachten in te rekenen. De politie vloog na de schietpartij met een helikopter in de buurt van het tankstation.

Auto in beslag genomen

Enkele uren na de dodelijke schietpartij heeft de politie aan het Plein Leo XIII in Tilburg de vermoedelijke vluchtauto van de schutter in beslag genomen. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan in de auto.

Mark van Kempen zag één van de aanhoudingen recht voor zijn neus gebeuren op een terrein vlakbij het tankstation. Hij vertelt erover in deze video.