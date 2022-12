112-nieuws: autobrand in Oss • explosie verwoest huis in Roosendaal

02.08

Aan De Achterom in de wijk Ussen in Oss vatte afgelopen nacht een bestelauto vlam. Rond een uur werd de brand ontdekt. Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat er sprake is van brandstichting. Ze slaagden erin de beginnende brand met emmers water te blussen en konden zo voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. Het is voor de tweede nacht op rij dat in Oss een autobrand wordt gemeld. Een nacht eerder was het nog raak aan de Coornhertstraat in de wijk Ruwaard.