Man die Mo (23) op straat in Oss doodschoot, zit mogelijk in Turkije

De man die in april Mohamed Ahmed (23) uit Oss op straat doodschoot, is mogelijk naar Turkije gevlucht. Het Openbaar Ministerie (OM) wil Turkije daarom om hulp vragen bij het zoeken naar deze verdachte.

In deze moordzaak staat vrijdagmiddag een eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch gepland. Twee broers, die vanwege de dodelijke schietpartij zijn opgepakt, worden verdacht van moord in vereniging. Dat laat het OM weten.

Justitie denkt dat zij een rol hebben gespeeld in het omleggen van de 23-jarige Mo, maar zelf niet de trekker hebben overgehaald. Dit betekent dat zij actief en nauw zouden hebben samengewerkt met de daadwerkelijke schutter.

Op klaarlichte dag

Mo werd op donderdagmiddag 14 april op klaarlichte dag op straat doodgeschoten. Hij zou meerdere keren zijn geraakt. Dit gebeurde in de Leeuwerikhof, zo'n twintig meter van waar hij woonde. Volgens bekenden zat Mohamed op dat moment op een scooter, met zijn vader achterop.

In het onderzoek naar de dood van Mo hield de politie in totaal zes mannen aan. Eerst meldden twee mannen uit Veghel zich op het politiebureau. Zij werden kort daarna vrijgelaten. Daarna was het de beurt aan vier mannen uit Oss, van wie twee vrijdag voor het eerst tussentijds voor de rechter verschijnen. Ook nam de politie meerdere auto's in beslag.

In de weken na de dodelijke schietpartij werden in de omgeving enkele huizen beschoten.

