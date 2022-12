112-nieuws: zoekactie in berm langs A27 • vrouw gewond na botsing

08.27

In een kledingwinkel aan de Stationsstraat in Oisterwijk heeft vanochtend brand gewoed. Een buurtbewoner rook de brandlucht en zag rook uit de winkel komen. De brandweer brak de deur open om in de winkel te kunnen komen. Omdat er weinig zuurstof was, kon de brand zich niet verder ontwikkelen. De brand was uitgebroken in een stellingkast. De schade is volgens een 112-correspondent flink. Zo is de rook in de kleding van de winkel getrokken.

Boven de winkel zitten appartementen, de brandweer heeft daar metingen gedaan. De bewoners van zo'n zeven appartementen moesten korte tijd hun huis uit.