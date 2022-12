Bewoner van ontploft huis in Roosendaal aangehouden voor brandstichting

De bewoner van het huis in Roosendaal waar woensdagavond een explosie was, is aangehouden voor brandstichting. Omdat hij nog ernstig gewond in het ziekenhuis ligt, is hij volgens de politie nog niet officieel aangehouden. De ravage in het hoekhuis aan de Genestetlaan is donderdagochtend nog groot. De straat is afgezet met hekken en ligt bezaaid met brokstukken van het huis.

Veel mensen uit de buurt komen deze ochtend een kijkje nemen vanachter de hekken. Ze hebben de knal zelf gehoord, of lazen over de explosie in het nieuws. Carin woont tegenover het huis en vertelt dat ze zich kapot schrok. "Ik hoorde de knal, deed de rolluiken open zag toen alles in lichterlaaie bij mijn overbuur. De hele gevel is eruit." Haar huis is niet beschadigd geraakt.

De explosie gebeurde woensdagavond rond tien uur, volgens de brandweer door gasflessen. De politie onderzoekt dit nog. De schade is de volgende ochtend, bij daglicht, nog duidelijker zichtbaar. De hele gevel is eruit en details van de binnenkant van het huis zijn vanaf de straat goed te zien. Zo ligt er een gasfles op een bed, hangt de verwarming naar buiten en hangt de kapstok nog vol met jassen.

Ze maakte zich vooral zorgen om de bewoner van het huis. "Ik dacht alleen maar, als er met Peter maar niks aan de hand is. Gelukkig zag ik hem weglopen met twee buurjongens." Ze geeft toe dat ze enorm geraakt is. Als ze vertelt over haar overbuurman, probeert ze haar tranen tegen te houden. "Het is een hele lieve en geweldige jongen. Hij is zorgzaam en helpt iedereen. Het is niet makkelijk om zijn huis zo te zien. Dit gun ik hem niet."

Het stel dat een stukje verderop woont, schrok ook van de explosie. "De ruiten begonnen te trillen", vertelt de vrouw van een stel. "We dachten eerst dat het vuurwerk was, tot we uit het raam keken. Wat ik toen zag, daar had ik gewoon geen woorden voor." Het koppel woont schuin tegenover het huis waar de ontploffing was.