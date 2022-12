Vrouw (18) stierf toch niet aan drugsgebruik op hardstylefestival

Het meisje werd rond acht uur zaterdagavond onwel op het terrein aan de Kreitweg in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De hulpdiensten op het festivalterrein in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De politie onderzoekt de dood van de 18-jarige vrouw in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende Vorige 1/3 Het meisje werd rond acht uur zaterdagavond onwel op het terrein aan de Kreitweg in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De 18-jarige vrouw die vorige maand overleed tijdens hardstylefestival Rebellion in Haaren, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt de politie na een toxicologisch onderzoek. De vrouw komt uit Millingen aan de Rijn in Gelderland.

De ochtend na het festival bracht de politie naar buiten dat haar overlijden 'zeer waarschijnlijk' met drugsgebruik te maken had. Daar werd rekening mee gehouden op basis van een schouw op het lichaam en gesprekken met een aantal vriendinnen van het slachtoffer. Drugs blijken nu dus niet de oorzaak te zijn van haar dood. Of ze wel drugs op had, wil de politie niet zeggen. De jonge vrouw werd zaterdagavond 19 november onwel op het festival. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen naar het festivalterrein aan de Kreitweg. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk alsnog op het festivalterrein. Organisatie 'enorm aangeslagen'

Het nieuws van het overlijden van de vrouw werd door de politie pas iets voor half twee in de nacht naar buiten gebracht. Een bewuste keuze, zo zei een woordvoerder vorige maand. "In overleg met de organisatie en de gemeente hebben we besloten het festival door te laten gaan en met de bekendmaking van het overlijden te wachten tot na het festival. Dit om paniek op het terrein en ook bij thuisblijvers te voorkomen." Er waren zo'n dertienduizend bezoekers op het terrein aanwezig. De organisatie van het festival liet weten enorm aangeslagen te zijn. In een korte verklaring gaf ze aan mee te leven met familie, vrienden en andere nabestaanden van het slachtoffer. "Een dag vol plezier, vermaak en saamhorigheid krijgt hierdoor een gitzwart randje", was te lezen. De vrouw overleed zaterdag 19 november op het festival: