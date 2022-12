Kleine aanpassingen moeten N279 alvast ietsje veiliger maken

Het gaat nog jaren duren voordat de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten aangepakt gaat worden. Daarom worden er nu alvast kleine aanpassingen gedaan aan gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. Intussen wordt er gewerkt aan een nieuw plan voor de weg.

Dit hebben de provincie, het waterschap Aa en Maas en alle betrokken gemeenten langs de weg donderdag bekend gemaakt.

Het is al jaren de wens om de N279 tussen Veghel en Asten flink aan te pakken. Over een lengte van 32 kilometer zouden kruisingen en rotondes ongelijkvloers worden gemaakt. Maar een jaar geleden zette de Raad van State een streep door de plannen. De verkeersprognoses waren te verouderd. Het onderzoek moest opnieuw gedaan worden.

Onderzoek gaat lang duren

Dat nieuwe onderzoek wordt nu gedaan. Maar is pas tegen het einde van 2023 klaar, verwacht de provincie. Daarom worden er nu al kleine aanpassingen aan de weg gedaan. Hoe die er precies uit gaan zien is nu nog niet duidelijk. Ook dat wordt eerst onderzocht.

“Simpel gezegd willen we op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken en doen wat kan, zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de N279-stuurgroep Suzanne Otters-Bruijnen.

